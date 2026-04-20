الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشار رئيس الوزراء ورئيس مياه الغربية يبحثان تسريع تنفيذ المشروعات القومية ودخولها الخدمة

الغربية أحمد علي

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحرص الدولة على تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى مختلف المشروعات الخدمية والتنموية.

دعم المشروعات 

وتأتى هذه الزيارة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى والمدن بمحافظة الغربية.

استعراض المشروعات 

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارية بالمحافظة، حيث تناول الاجتماع نسب التنفيذ الحالية، ومعدلات الأداء ، إلى جانب مناقشة التحديات التى قد تواجه بعض المشروعات، والعمل على وضع حلول فورية لها لضمان استمرار العمل دون معوقات.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تم متابعة موقف دخول مشروعات الصرف الصحى بقرى "خباطة" و"الشين" التابعة لمركز قطور الخدمة الفعلية، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحسين خدمات الصرف الصحى للأهالى، والحد من التلوث البيئى، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وتضمنت الزيارة أيضًا متابعة أعمال تشغيل محطة معالجة صرف صحى الشين، حيث تم التأكد من جاهزية المحطة للعمل وفقًا لأحدث النظم والمعايير الفنية والبيئية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفى السياق ذاته، شدد اللواء هشام السودانى على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة فى تنفيذ المشروعات، وضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ المختلفة، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جدول زمني للمشروعات 

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ ومتابعة المشروعات وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا فى سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى المشروعات التى تخدم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبوطيره، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة العمل بالمشروعات القومية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدفها الدولة، بما يلبى تطلعات المواطنين ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات بمحافظة الغربية.

