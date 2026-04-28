انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة النقاشية للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بعنوان التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر، والتي تنعقد بحضور الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأمين تنظيم الجمهورية، والنائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ونائب رئيس الحزب، والنائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية ومساعد رئيس الحزب، واللواء النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والنائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران.

واستهل النائب الدكتور أحمد العطيفي، كلمته بترحيبه بالحضور، مؤكداً، على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وذلك في إطار من الحوكمة والانضباط، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة واحد من أهم مشروعات الدولة المصرية في مسارها نحو بناء الإنسان، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أنه لم يعد مجرد تطوير لقطاع، بل يمثل نقلة نوعية في مفهوم العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية.

وقال العطيفي إن الدولة المصرية، بقيادة سياسية واعية، اختارت أن تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها إيمانًا بأن الإنسان السليم هو أساس أي تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط في إطلاق المنظومة، بل في قدرتها على الاستمرار، والتطور، وتحقيق العدالة الفعلية على أرض الواقع، "فالمواطن لا يقيس نجاح المنظومة بعدد القوانين أو المبادرات، بل يقيسها بجودة الخدمة، وسرعة الحصول عليها، وإحساسه بالكرامة داخل منظومة الرعاية الصحية"، يضيف العطيفي خلال كلمته.

وطرح تساؤلات خلال الجلسة حول: "استدامة التمويل، وجودة الخدمة، وكفاءة الإدارة، ومدى جاهزية البنية التحتية والبشرية للتوسع في التطبيق.

وأكد أن حماة الوطن يدرك حجم الجهد المبذول، ويقدر ما تحقق من خطوات على الأرض، مضيفا؛ "لكن في ذات الوقت نؤمن أن دورنا البرلماني يحتم علينا أن نكون داعمين… وناقدين… في آنٍ واحد.. داعمين لكل خطوة نحو بناء منظومة صحية تليق بالمصريين… وناقدين بشكل موضوعي لكل ما قد يواجه هذا المشروع من تحديات، حيث يمثل مشروع التأمين الصحي الشامل اختبار حقيقي لقدرتنا كدولة على تحقيق العدالة والكرامة للمواطن المصري.