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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التنمية الاجتماعية: وجود المرأة على منصات القضاء الأردني فارق في تاريخنا

وفاء بني مصطفى وزيرة
وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن

كشفت وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، الفرق بين الأوروبية والمرأة العربية، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية عبر التاريخ الدولي الأردني، تشهد مسارات جديدة.

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وتابعت وفاء بني مصطفى، في لقائها ببرنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأردن يشهد وجود 5 وزيرات من بين 26 وزير داخل الحكومة الأردنية، ما يعكس تطور دور المرأة في الأردن، والتي باتت تشغل مناصب هامة داخل الأردن.

وأوضحت وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، ان نعمل بجد على أن يكون هناك زيادة لنسبة المشاركات في الاقتصاد، والملكة رانيا نموذج قيادي نفتخر به كثيرا.

وأشارت وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن، إلى أن وجود المرأة الأردنية في القضاء كان مميز وفارق في تاريخ الأردنيات.

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