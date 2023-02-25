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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المراة والصحة.. نظام غذائي يصيب بأمراض القلب.. مشروب يزيد الخصوبة.. حقيقة الزلزال الجديد في مصر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم
 

تداول مواقع التواصل الإجتماعي رسالة من زوجة لزوجها تطلب فيها إجازة من شغل البيت، وكانت التعليقات ما بين مازح على فحوى الرسالة، وبين مؤيد للفكرة.
 

إزاى تقيس ضغط الدم بشكل صحيح .. انتبه لـ 7 نقاط رئيسية
 

يعد  ضغط الدم من أهم المشكلات الصحية التي يعانى منها ملايين الأشخاص حول العالم سواء كان النوع المرتفع أو المنخفض الذي ينتج عن ضعف ضخ الدم فى الأوردة.
 

تأثيرات خطيرة.. ماذا يحدث لجسمك بسبب نقص فيتامين د؟
 

يعتبر نقص فيتامين د من الفيتامينات التي تؤثر على صبغة الشعر و الجسم، ويتسبب في هشاشة العظام، وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة. لذا سنقوم بذكر مخاطر نقص فيتامين د.

 

نظام غذائي شهير يصيب بأمراض القلب والسرطان.. دراسة تحذر
 

قد يتبع البعض الصيام المتقطع لتقليل الوزن.. ولكن توصلت دراسة أجراها باحثون من نيويورك، إلى أن الصيام المتقطع قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان.

 

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار
 

تحذر الدراسات الطبية دائما من أضرار المشروبات الغازية ولكن اكتشف العلماء مؤخرا أنها تزيد الخصوبة عند الرجال.
 

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟
 

قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول الموز قبل النوم.
 

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها
 

يعتبر الملح العدو الأول للإنسان نظرا لأضراره العديدة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بوسطن، إلى أن استهلاك الملح بكثرة قد يزيد من خطر الموت المبكر لمرضى قصور القلب.

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره
 

تحدث بعض رواد مواقع السوشيال ميديا عن شعورهم بوقوع  زلزال جديد وقع فى بعض المناطق بمصر، وتبين بعد ذلك أنها هزة أرضية ملحوظة ولكنها لم تستمر أكثر من ثوان قليلة ولم تتطور إلى زلزال كبير.
 

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها
 

قد يظهر الشعر الأبيض بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، ولكن عند ظهوره في فترة المراهقة والشباب، فقد تكون له العديد من الأسباب.

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