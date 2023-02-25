أحمد حمدي يستعرض أبرز مانشيتات صحافة اليوم مع جابر القرموطي

كشف أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير اخبار اليوم، عن الموضوعات والمانشيتات التي ستتناولها صحافة اليوم، ممثلة في صحيفة اخبار اليوم.

وتابع أن المانشيت الرئيسي سيكون منقسم إلى جزئيين، الجزء الأول متعلق بجولة الرئيس السيسي اليوم التي قام بها لتفقد مشروعات المحاور والطرق بالجيزة، والجزء الثاني يتناول التوجيهات التي أصدرها الرئيس بأرسال سفينة مساعدات الى سوريا وتركيا، وهذا يأتي في اطار دور الدولة المصرية في مساندة سوريا وتركيا فيما يتعلق بمشكلة الزلزال الأخيرة.

وأوضح أحمد حمدي خلال لقائه في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي جابر القرموطي ، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك مجموعة أخرى من الأخبار، مثل مصر ترحب بـ إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري، ويرصد هذا الخير تأييد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، لإقرار مجلس النواب الليبي بتعديل الإعلان الدستوري الـ 13.

تطعيم حولي 6.3 مليون شخص

ونوه أحمد حمدي عن خبر لوزارة الصحة بعنوان تطعيم ٣.٦ مليون مواطن ضد فيروس كورونا، ضمن حملة طرق الأبواب وان هذا الرقم ليس بقليل، متابعا أن الحملة تجوب قرى ونجوع مصر من باب الى باب وتحرص على تطعيم الناس الذين تخلفوا عن الحصول على التطعيم من قبل في مراكز التطعيم، وتطعيمهم بداخل منازلهم، والحملة حققت نجاح كبير بـ ٣.٦ مليون مواطن حصلوا على اللقاح.