عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حمدي يستعرض أبرز مانشيتات صحافة اليوم مع جابر القرموطي

أحمد حمدي مساعد رئيس
أحمد حمدي مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم

كشف أحمد حمدي، مساعد رئيس تحرير اخبار اليوم، عن الموضوعات والمانشيتات التي ستتناولها صحافة اليوم، ممثلة في صحيفة اخبار اليوم.

 

وتابع أن المانشيت الرئيسي سيكون منقسم إلى جزئيين، الجزء الأول متعلق بجولة الرئيس السيسي اليوم التي قام بها لتفقد مشروعات المحاور والطرق بالجيزة، والجزء الثاني يتناول التوجيهات التي أصدرها الرئيس بأرسال سفينة مساعدات الى سوريا وتركيا، وهذا يأتي في اطار دور الدولة المصرية في مساندة سوريا وتركيا فيما يتعلق بمشكلة الزلزال الأخيرة.

 

 وأوضح أحمد حمدي خلال لقائه في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي جابر القرموطي ، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك مجموعة أخرى من الأخبار، مثل مصر ترحب بـ إقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري، ويرصد هذا الخير تأييد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية،  لإقرار مجلس النواب الليبي بتعديل الإعلان الدستوري الـ 13.

 

تطعيم حولي 6.3 مليون شخص

 

 ونوه أحمد حمدي عن خبر لوزارة الصحة بعنوان تطعيم ٣.٦ مليون مواطن ضد فيروس كورونا، ضمن حملة طرق الأبواب وان هذا الرقم ليس بقليل، متابعا أن الحملة تجوب قرى ونجوع مصر من باب الى باب وتحرص على تطعيم الناس الذين تخلفوا عن الحصول على التطعيم من قبل في مراكز التطعيم، وتطعيمهم بداخل منازلهم، والحملة حققت نجاح كبير بـ ٣.٦ مليون مواطن حصلوا على اللقاح.

أحمد حمدي اخبار اليوم صحيفة اخبار اليوم جابر القرموطي وزارة الخارجية وزارة الصحة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. الأخضر يتصدر قائمة العملات العالمية اليوم

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

أحمد حمدي يستعرض أبرز مانشيتات صحافة اليوم مع جابر القرموطي

متى ليلة النصف من شعبان 2023 ؟.. 3 أعمال لاغتنام أجرها

قبل 24 ساعة من موعدها.. ما السر وراء إلغاء نيبال زيارة رئيس CIA؟.. ولماذا تغضب واشنطن من الصين؟

بسبب أوباما.. سكرتيرة البيت الأبيض تحرج بايدن أمام العالم

مرحلة التوازن تقترب.. انخفاض أسعار الدواجن حال زيادة الإنتاج المحلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الصيف.. خبير تغذية يكشف عن الفواكه الشتوية المفيدة

مخلل الباذنجان المسلوق.. بوصفة جديدة

ظهور الشعر الأبيض علامة إصابتك بهذه الأمراض.. لن تتوقعها

حقيقة الزلزال الجديد في مصر .. وإليك طرق الوقاية من مخاطره

فيديو

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

مفاجآت في أسعار الأرز بعد قرار استيراد 50 ألف طن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ