لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

سلم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منذ قليل، نفسه إلى محكمة النقض تمهيدًا لبدء محاكمته ونظر طعنه على حكم حبسه لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر.

وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات 3 طعون لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرا، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية، لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022، مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس الاتهام.