عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

سلم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منذ قليل، نفسه إلى محكمة النقض تمهيدًا لبدء محاكمته ونظر طعنه على حكم حبسه لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر. 

وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات 3 طعون لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرا، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية، لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022، مرتضى منصور بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس الاتهام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

بشرى سارة| سببان عاجلان لانخفاض سعر الدجاج خلال أيام .. تفاصيل

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

ترشيحاتنا

الأرصاد تناشد المواطنين: لا تنخدعوا بالدفء|تفاصيل

مباراة تصحيح المسار.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب والسنغال والقناة الناقلة

عدد ضخم.. 61 هزة أرضية تضرب سوريا

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

فيديو

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ