حقك تنظمي.. الصحة: حملة خدمية تنشيطية بالمجان في 26 محافظة.. ونواب: نسعي لخفض معدلات الانجاب وزيادة استخدام وسائل منع الحمل

برلماني : العمل على زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة ضرورة

برلمانية تطالب بمعاقبة الأب حال تشغيل أطفاله قبل هذه السن

برلمانية عن حملات تنظيم الأسرة: حققت تحسنا ملحوظا ويجب استمرارها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ26 محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي» خلال الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

تأتي الحملة في إطار الجهود توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في الوحدات الثابتة التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «حقك تنظمي» سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2023، لافتاً إلى استمرار حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط حتى نهاية شهر مارس المقبل، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي .

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «حقك تنظمي» تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب جهود الحكومة في ملف تنمية الأسرة المصرية وتنظيم الأسرة والذي ظهر من خلال عدة إجراءات كانت الحملات الخدمية التوعوية أهمها.

بداية قال النائب الدكتور احمد العرجاوي عضو مجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب جهودا كبيرة لنشر التوعية بالمفهوم الصحيح للصحة الإنجابية وعلاقته بتنظيم الأسرة، حيث إن الكثير من الأشخاص ليس لديهم الوعى والمعرفة بهذه المفاهيم، معقبا “ الكل يسمع عن تنظيم الأسرة ولكن لا يوجد أي خلفية عن ماهية الموضوع".

وأضاف “ العرجاوى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق وزارة الصحة لحملة تنشيطية خدمية وتوعوية بشأن الصحة الإنجابية، خطوة جيدة في هذا التوقيت، ولكن يشترط وجود عدد من العوامل الداعمة لتنفيذها بفعالية ومنها توفير مقدم الخدمة الطبية ووسيلة تنظيم الأسرة التي تتناسب مع احتياجات المرأة لا سيما في المحافظات المترامية.

زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يعمل علي تقليل معدل الخصوبة والذي يبلغ متوسطة 3 .1 طفل لكل سيدة ليصبح 2.1 طفل لكل سيدة، أيضا الاعتماد علي منهجية خلق فترات متباعدة بين الحمل وهو أساس تطبيق قواعد الصحة الإنجابية.

كما نوه البرلماني، إلي أهمية عدم الاكتفاء بوحدات تقديم الرعاية الثابتة والتوسع في نشر الوحدات المتنقلة بمختلف المحافظات وذلك لخدمة أكبر قدر من المواطنين والوصول إليهم في الأماكن النائية.

ومن جانبها علقت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي إطلاق وزارة الصحة للحملة الخدمية “ حقك تنظمي" والتي تعمل علي التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية، معقبة “ تم تجهيز العديد من الوحدات بمختلف المحافظات، ولدينا وفرة في كافة أنواع وسائل تنظيم الأسرة”.

دور الرائدات الريفية

نوهت “ عبد الحليم” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، عن أهمية الإستمرارية في تفعيل دور الرائدات الريفية وحملات طرق الأبواب لتقديم المشورة للسيدات، وإعلامهم بمخاطر زيادة الإنجاب علي صحتها وصحة الطفل من خلال الإلتزام بفترة تباعد بين الحمل والآخر لمدة لا تقل عن عامين، موضحة “ لازم نوصلهم المعلومة بشكل مباشر وليس الإكتفاء بالإعلانات التوعوية فقط”.

كما لفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن تشغيل الأطفال من أهم أسباب زيادة معدلات الانجاب، لذا طالبت بحظر تشغيل الطفل أقل من 18 عاما وتوقيع عقوبة علي الأب حال تشغيله قبل هذه السن، وذلك من خلال إجراء تعديل بقانون العمل.

واختتمت النائبة حديثها، بالإشادة بقرار الحكومة بمنح حافز مالي للسيدات، فيما يخص تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين، قائلة “ نوع جيد من التحفيز والتوعية”.

وفي سياق متصل أكدت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تقدم حملات خدمية تهدف للتوعية بمفاهيم الصحة الإنجابية وكيفية تنظيم الأسرة وذلك في ظل الاهتمام والدعم البالغ لهذه الملف، لافتة إلى أن هذه الحملات تمكنت من إثبات فعاليتها بشكل ملحوظ.

فحوصات ومتابعة مستمرة

قالت “ سعيد” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أهمية العمل على استمرارية هذه الحملات وعدم التركيز في إطلاقها في فترات مؤقتة، حتى يتم التمكن من تكليل الجهود المبذولة بنتائج إيجابية، موضحة “ لابد من وجود فحوصات ومتابعة مستمرة للحالات المستهدفة”.

شددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية دعم وحدات طب الأسرة من أجل الإرتقاء بمستوي صحة المرأة والطفل وذلك من خلال عدة طرق أهمها توجيه الأطباء، المرأة، في استخدام الأنواع المناسبة لها من وسائل تنظيم الأسرة، أيضا التركيز علي فكرة استدامة الوسائل التي يتم منحها للسيدات مع توفير بدائل لهذه الوسائل حال عدم توافرها.

اختتمت النائبة حديثها، بالتشديد على ضرورة وجود عمالة ثابتة بمختلف الوحدات الصحية التي تباشر مهام تنظيم الأسرة، فأهم عوامل تحقيق النجاح بهذا الملف هي الاستمرارية والمتابعة.