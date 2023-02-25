جينيسيس تستدعي 65 ألف سيارة بسبب مشاكل أحزمة الأمان

يجب أن يبحث مالكو طرازات Genesis G80 و GV60 و GV70 و GV80 عن إشعار استدعاء من شركة صناعة السيارات الكورية، حيث تستدعي الشركة 65000 سيارة لأن شدادات حزام الأمان قد تنفجر أثناء وقوع حادث.

جينيسيس تستدعي 65000 سيارة بسبب مشاكل أحزمة الأمان

ووفقًا لتقرير استدعاء السلامة الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ، يمكن أن تنتشر أنابيب الشد المسبق ذات الضغط الزائد بشكل غير طبيعي عندما تكون السيارة في حالة تصادم، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال شظايا معدنية إلى مقصورة السيارة، مما قد يعرض الركاب للخطر ويصيبهم، ولم تكشف جينيسيس ليست على أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذه المشكلة.

وستقوم جينيسيس بإصلاح المشكلة دون أي تكلفة على المالكين، وسيرسل صانع السيارات إخطارات الاستدعاء عبر بريد من الدرجة الأولى مع تعليمات حول كيفية إصلاح السيارة.

جينيسيس تستدعي 65000 سيارة بسبب مشاكل أحزمة الأمان

سيُطلب من المالكين إحضار سياراتهم إلى وكيل جينيسيس ، حيث سيقوم فني الخدمة بتثبيت غطاء لمنع المشدات من الانتشار بشكل غير طبيعي، وفقًا لتقرير استدعاء الأمان، سيؤمن الغطاء مولد الغاز الصغير وأنبوب الشدادات أثناء النشر.

جينيسيس تستدعي 65000 سيارة بسبب مشاكل أحزمة الأمان

يصل هذا الاستدعاء بعد عدة أشهر من إصدار هيونداي واحدًا في مايو الماضي لنفس المشكلة، أثر ذلك على 239000 سيارة سيدان ، بما في ذلك Elantra، التي على وشك الخضوع لعملية إعادة تصميم جذرية بسبب انخفاض المبيعات، في حين أن جينيسيس ليس لديها أي سجل عن أي إصابات متعلقة بالمشكلة، فإن سيارات هيونداي لديها بعض الإصابات. أصدرت هيونداي و جينيسيس أيضًا عمليات سحب في عام 2021 تتعلق بنفس قضية انفجار الشدادات، أثر الاستدعاء السابق على بعض نماذج GV80 و GV70 و Elantra.