اعلان جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل في الجيزة

أعلن سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اعتماد جداول الامتحانات لصفوف النقل بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى الشهادات الإعدادية .

وذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لعقد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

وشدد "عطية" على ما يلي:

-اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار اللجان الامتحانية.

-توفير بيئة هادئة وآمنة لأبنائنا الطلاب ليؤدوا امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومناسبة.

-التأكيد على مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الاستعدادات اللوجستية والإدارية أولًا بأول.

وجاءت جداول الامتحانات على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية:

الصف الثالث الابتدائي

الصف الرابع الابتدائي

الصف الخامس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي

الصف الثاني الإعدادي

الصف الثالث الإعدادي (فترة صباحية فقط) ويعقد الامتحان موحدًا على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

المرحلة الثانوية العامة:

الصف الأول الثانوي

الصف الثاني الثانوي

وأكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مديرية تعليم الحيزة تسعى إلى توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة في جميع مدارس محافظة الجيزة… أبناؤنا الطلاب في مقدمة أولوياتنا، ونجاحهم هو هدفنا”.