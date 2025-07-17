محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة تُقدّر بـ495 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول نحو الإدارة الرشيدة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية.

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وأشار المحافظ إلى أن المصنع مقام على مساحة 17.8 فدان بطاقة تصميمية تبلغ 640 طنًا يوميًّا مؤكدًا أنه يتم إنشاؤه بمنطقة شبرامنت لتحقيق التكامل مع خلايا الدفن الصحي الآمن المحيطة بالموقع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل، وإنشاء مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.

واطلع المحافظ خلال الجولة على نسب التنفيذ والجدول الزمني للأعمال، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال التجهيز للتشغيل التجريبي بنهاية العام الجاري.

وأكد النجار أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات بمحافظة الجيزة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة العامة، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة.

رافق المحافظ خلال جولته السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والسيد أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل والسيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش