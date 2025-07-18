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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصة من قلب السودان،، تنويه خاص لفيلم مدنياو بمهرجان القدس للسينما العربية

صورة من الفيلم
صورة من الفيلم

بقصة مؤثرة من قلب السودان، فاز الفيلم السوداني مدنياااااو (مدنية) للمخرج محمد صباحي بتنويه خاص في الدورة السادسة من مهرجان القدس للسينما العربية (9 - 15 يوليو) التي أُقيمت تحت شعار " حكايات تزهر في أرض تحيا بالأمل".



كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان شفيلد الدولي للأفلام الوثائقية ببريطانيا ثم حظي بعرضه العربي الأول بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، حيث تمتع بإقبال كبير من الجمهور والنقاد سواء.

مدنياااااو فيلم وثائقي يتتبع رحلة جانجو وإسراء ومؤمن، ثلاثة شباب من السودان يكافحون من أجل تغيير حياتهم الشخصية بالتزامن مع التغيير الكبير الذي حدث في السودان خلال ثورة ديسمبر، يعملون جميعًا من أجل هدف مشترك، وهو الوصول إلى حكومة مدنية. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان شفيلد الدولي للأفلام الوثائقية ببريطانيا.

الفيلم سيناريو وإخراج محمد صباحي وإنتاج فلوريان شوي من شركة فيلم فايف، شركة الإنتاج وراء الفيلم القصير الحائز على جوائز Koka, the Butcher وفيلم Don't Forget Me. 

محمد صباحي مخرج ومصور سينمائي من الخرطوم، السودان، شغوف بالأفلام الوثائقية. ولد ونشأ وأكمل تعليمه العالي في السودان، وعمل عن كثب مع مبادرة سودان فلم فاكتوري. كما حضر جلسات تدريبية مختلفة لصناعة الأفلام في مصر وجنوب إفريقيا والهند وألمانيا. وبينما ركز على عمله الوثائقي، عمل صباحي كمخرج ومصور سينمائي ومونتير مع منظمات غير حكومية سودانية مختلفة حول موضوعات مختلفة بين التعليم والتنمية وتمكين الشباب والنساء وغيرها مثل اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة ومعهد جوته والمجلس الثقافي البريطاني ووفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان. سمحت له خبرته العملية على مدى العقد الماضي بإخراج فيلم مدنياااااو كأول فيلم وثائقي طويل له.

مهرجان القصة فيلم مدنية أفلام سودانية

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