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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تأجيله.. موعد حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي لـ 25 يوليو

روبي وليجي سي
روبي وليجي سي
قسم الفن

قررت إدارة الشركة المنظمة لحفلة المطربة المصرية روبي ونجم الراب المصري الصاعد «ليجي سي - Lege Cy»، في الساحل الشمالي والتي كانت مقررة إقامتها غداً يوم الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، عن تأجيل موعده إلى يوم الجمعة 25 يوليو المقبل

وأصدرت الشركة المنظمة بياناً صحفياً توضح سبب تأجيل الحفل، والذي يرجع إلى عدم استكمال التجهيزات النهائية للمسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي حدث في أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال الفترة القليلة الماضية. 

بينما يحيي ليجي سي حفلاً في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل، ويشاركه الحفل نجم الراب الشهير مروان بابلو، في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.

وعلى جانب آخر، شاركت روبي في أغنية جديدة تحمل عنوان «تاني»، مع الفنان المصري أحمد سعد ضمن أغاني ألبوم بيستهبل، والأغنية من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

ويعد مسلسل «إخواتي»، آخر أعمال روبي الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

روبي ليجي سي حفلات الساحل

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