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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات نيجيريا 2023 .. كيف تسير ومتى تعلن النتائج ؟

الانتخابات في نيجيريا
الانتخابات في نيجيريا

أدلى النيجيريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم السبت والتي تعتبر الأكثر انفتاحا منذ تحول البلاد من الحكم العسكري إلى الديمقراطية في عام 1999.

ومن بين 18 مرشحًا يتنافسون على خلافة الرئيس محمد بخاري ، هناك ثلاثة لديهم فرصة: حاكم لاغوس السابق بولا تينوبو ، 70 عامًا ، مرشح الحزب الحاكم ؛ نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر ، 76 ، مرشح المعارضة الرئيسي ؛ بيتر أوبي ، 61 ، منافس يحظى بشعبية بين الناخبين الشباب.

فيما يلي شرح لوجيستيات الانتخابات:

تم التصويت من الساعة 8.30 صباحًا حتى 2:30 مساءً. (0730 بتوقيت جرينتش إلى 1330 بتوقيت جرينتش) يوم 25 فبراير. 

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وتم السماح للناخبين الذين ينضمون إلى قائمة انتظار مراكز الاقتراع في الوقت المحدد بالإدلاء بأصواتهم بعد وقت الإغلاق.

متى سيتم إعلان النتائج؟


من المتوقع أن تستغرق عملية الفرز والمقارنة عدة أيام. في حين لم تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الموعد المحدد لإعلان النتائج الرسمية ، فمن المتوقع أن يتم ذلك في النصف الأول من الأسبوع المقبل.

حجم الناخبين

تم تسجيل أكثر من 93 مليون شخص للتصويت. سيكون هناك حوالي 176600 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في مخيمات النازحين بسبب الصراع بين المتمردين الإسلاميين والقوات الفيدرالية في الشمال الشرقي.

هل ستكون نظيفة؟

تقول اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) إنها اتخذت تدابير لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة - وهو مصدر قلق كبير في دولة لها تاريخ طويل من التزوير والعنف الانتخابي.

ويقدم الناخبون بطاقات التصويت الخاصة بهم وسيتم التعرف عليهم من خلال نظام اعتماد الناخبين ثنائي الوضع (BVAS) الذي يستخدم بصمات الأصابع والتعرف على الوجه. يهدف هذا إلى تقليل مخاطر تصويت المحتالين عدة مرات.

وفي يوم التصويت ، سيتم لصق النتائج من مراكز الاقتراع الفردية في الخارج ليتمكن المواطنون من عرضها ، وإرسالها عبر BVAS إلى بوابة INEC. ستُعرض النتائج على البوابة في الوقت الفعلي ويمكن للجمهور الوصول إليها ، كما تقول INEC.

من المأمول أن يقلل هذا من مخاطر التلاعب بالأرقام على طول الطريق.

وتقول اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) إن المواطنين الراغبين في مشاهدة فرز وفرز أوراق الاقتراع في مراكز الاقتراع يجب أن يفعلوا ذلك من مسافة 300 متر (ياردة). في الماضي ، كان أحد أشكال التلاعب بالأصوات التي شوهدت في نيجيريا هو تخويف مسؤولي الانتخابات من قبل بلطجية يدفعون من قبل السياسيين.

ما الذي يحتاج المرشحون للفوز به؟

يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكبر عدد من الأصوات على الصعيد الوطني وما لا يقل عن ربع الأصوات في ما لا يقل عن 24 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد.

إذا لم يزيل أحد كلا العائقين ، فسوف يتنافس المرشحان الأوائل في جولة الإعادة. ينص الدستور على أن جولة الإعادة يجب أن تتم في غضون 21 يومًا من إعلان النتيجة.

لم تكن هناك حاجة إلى جولة إعادة منذ الانتقال إلى الديمقراطية.

بالنسبة للانتخابات البرلمانية ، يجب على المرشحين لشغل مقعد في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الفوز بأغلبية بسيطة من الأصوات في الدائرة الانتخابية أو منطقة مجلس الشيوخ التي يتنافسون عليها من أجل الفوز.
 

 

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