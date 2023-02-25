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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

كولر
كولر

أهدر محمد هاني ضربة جزاء للأهلي أمام صن داونز في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا، على ملعب الأهلي  we السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة 51 محمد هاني يسدد ضربة الجزاء بصورة سيئة جدا يتصدى لها حارس صن داونز ويحرم الأهلي من هدف التعادل وهو ما أغضب كولر خارج الملعب.

أهداف الأهلي وصن داونز 

سجل هدف التعادل لـ صن داونز اللاعب مورينا في الدقيقة 80 من متابعة لتسديدة قوية ارتطمت بالقائم ليستقبلها اللاعب ويسدد كرة قوية علي يمين محمد الشناوي .

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي  في الدقيقة 74 من زمن المباراة بعد مرواغة مميزة لمدافع صن داونز وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس الفريق جنوب الأفريقي.

وسجل هدف التعادل للأهلي محمد عبد المنعم من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم براسية ولا اروع معلنا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 51 محمد هاني يهدر ضربة جزاء  بعد تسديدة بصورة سيئة جدا يتصدى لها حارس صن داونز ويحرم الأهلي من هدف التعادل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل.

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