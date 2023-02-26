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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدكتور فاروق الباز يفجّر مفاجأة حول توقعات الباحث الهولندي بحدوث الزلازل|تفاصيل

العالم الهولندي
العالم الهولندي

فجّر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية مفاجأة في تعليقه على توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي تنبأ بحدوث عدة زلزال  في بعض المناطق وعلاقة ذلك بحركة الكواكب قائلاً: "بحدوث الزلزال ربما  يكون هناك علاقة لأن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس وعند حدوث جذب شديد الجهة الأخرى مضاد لجذب الشمس قد يؤدي لتحركات في القشرة الأرضية لكن حتى الآن غير مثبتة علمياً ولكن احتمال قائم لأن القشرة  الأرضية عائمة فوق كتلة أرضية ليست صلبة.

 وأوضح خلال لقاء له عبر تطبيق زووم  في برنامج “كلمة أخيرة “، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  “ON”، أن الأرض التي نعيش فوقها ليست صلبة، إنما هي كتل موجودة فوق طبقة لزجة، بعمق آلاف الكيلومترات، ومعنى ذلك أن الكتل الموجودة فوقها بما فيها القارات تقف فوق طبقة لزجة، وفي بعض الوقت ستتحرك هذه الكتل، ونتيجة لهذه الحركة تحصل الزلازل".


وتابع أن أسباب عدم المقدرة على التنبؤ بحدوث الزلزال على غرار الأمطار والعواصف هل بسبب أن العواصف نتوقعها بسبب الأقمار الصناعية والتي ترصد تحركاتها ووجهتها ورصدها لكن الزلزال لا يمكن التنبؤ به لأنها كتل في القشرة الأرضية وما يحركها يقع أسفل منها بمئات الكيلو مترات وحتى الآن ليس لدينا التقدم العلمي الذي يرصد ذلك".

السدود التركية وعلاقتها بالزلزال

وأشار إلى أن علاقة السدود التركية بالزلزال لم تثبت ولكن رأي معقول علمياً لأن هناك كسورًا في القشرة الأرضية نتيجة  لحركة القارات ومن ثم  وعندما تزيد المياه فوق المنطقة التي فيها كسور  ممكن تسهل الحركة ولكن هذا كله كلام نظري ولم يثبت علمياً وواقعياً".

ونوه بأنه لا يوجد أي سند علمي للتوقع بحدوث تسونامي في دول البحر المتوسط.. انحصار المياه وارد كما ذكرت بشكل مؤقت  نتيجة التوازن بين المياه والقشرة  لكن لا يوجد شيء جديد في البحر  تؤثر على سواحله  بدرجة حدوث تسونامي".

الدكتور فاروق الباز جامعة بوسطن الأمريكية العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الإعلامية لميس الحديدي

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