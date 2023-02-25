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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فاروق الباز يكشف العلاقة بين الوميض الأزرق وحدوث الزلزال

فاروق الباز
فاروق الباز

كشف الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية ، أسباب ظاهرة انحصار المياه عن بعض الشواطئ العربية في مصر ولبنان والجزائر بعد الزلزال.

وتابع الباز قائلاً: "الانحسار المؤقت طبيعي حيث أنه علمياً كلما تحركت كتل في القشرة الأرضية يتغير التوازن بين القشرة الأرضية وبين البحر فيحدث تحرك وانحصار للمياه ".

الوميض الأزرق والزلزال

وشدد الباز، خلال لقائه خلال " برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عبر تطبيق “ زووم"  أن ما تم ترشيحه من تفسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي انها بتكون أخدود في المياه لا صحة لها قائلاً : "  تغير في التوازن في الحركة الخاصة بالقشرة الأرضية  وبين البحر لكن مفيش أخدود". 

وتابع حول ظهور الوميض الأزرق والذي شوهد في سماوات بعض البلاد ومنها الإسكندرية وعلاقته بالزلزال قال : " لا يوجد علاقة بين تلك الظاهرة وبين حدوث الزلزال وتزامن حدوث كليهما يعود لأسباب أخرى في طبقات الجو العليا وهي في معزل عن أسباب حدوث الزلزال الجيولوجية ".

الدكتور فاروق الباز جامعة بوسطن الأمريكية انحصار المياه الإعلامية لميس الحديدي الوميض الأزرق الاسكندرية

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