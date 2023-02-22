الباز : لا يوجد أي سند علمي بحدوث تسونامي بدول البحر المتوسط

كشف الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير، عن حقيقة تعرض مصر لزلزال خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى أن مصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة ، مشيرا الى أنة لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميًا.

وأضاف الباز ، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، أنه لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسونامي في دول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، البحر الأحمر يتحرك ويتسع 1 سم كل عام ناحية الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية تحركت، ولم تتحرك مرة أخرى.

مركز الإستشعار عن بعد

وأشار العالم المصري الكبير فاروق الباز ، إلى أن مراكز الاستشعار عن بُعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها ، موضحا أن التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر، ولكن زلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحدوث تسونامي .