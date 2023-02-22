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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز : لا يوجد أي سند علمي بحدوث تسونامي بدول البحر المتوسط

فاروق الباز
فاروق الباز

كشف الدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير، عن حقيقة تعرض مصر لزلزال خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى أن مصر بعيدة عن حدوث زلزال في الفترة المقبلة ،  مشيرا الى أنة لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل علميًا.

 

 وأضاف الباز ، خلال  مداخلة هاتفية  عبر تقنية زووم مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأربعاء ،  أنه لا يوجد أي سند علمي وراء التوقعات بحدوث تسونامي في دول البحر المتوسط،  مشيرا إلى أن الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، البحر الأحمر يتحرك ويتسع 1 سم كل عام ناحية الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية تحركت، ولم تتحرك مرة أخرى.

 

مركز الإستشعار عن بعد

 

وأشار العالم المصري الكبير فاروق الباز ،  إلى أن مراكز الاستشعار عن بُعد تستطيع معرفة أماكن حدوث الزلازل فقط وليس موعد حدوثها ، موضحا أن التسوماني يحدث إذا حدث زلزال في منطقة فوقها بحر، ولكن زلزال تركيا وسوريا ليس له أي علاقة بحدوث تسونامي .

مصر زلزال الزلازل الإعلامية إنجي أنور تسونامي البحر المتوسط شبه الجزيرة العربية زلزال تركيا وسوريا الدكتور فاروق الباز

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