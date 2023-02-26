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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الطابور.. معرض جديد لـ شيرين رجب بجاليري Demi اليوم

صدى البلد

تستعد الفنانة التشكيلية شيرين رجب لافتتاح معرضها الشخصي الجديد الذي يأتي تحت عنوان "الطابور"، اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساءً بحضور لفيف من الفنانين.

قدمت الفنانة شيرين رجب لمعرضها وفلسفته بقولها: "لا تكن مع الحشد أقصى ما تفعله هو الانتظار في الطابور للحصول على شيء لا قيمة له، ولكن حلِق في سماء الإبداع وكن مختلفا ففي الاختلاف حياة، ‏أكثر ما يكرهه الحشد هو إنسان يفكر بشكل مختلف، الحشد يكره جرأة هذا الفرد في إمتلاك الشجاعة للتفكير بنفسه كي يكون مختلفاً، وهذا تحديداً ما لا يستطيع عليه الحشد، وإذا اضطررت للوقوف في طابور فاجعل منه لحظة للتأمل في فكرة إبداعية، مهدئ إبداعي، فقد تأتي أفضل الأفكار وأنت تنتظر في طابور!!.
 

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شيرين رجب فنانة مصرية لديها شغف كبير بالفن والألوان، شاركت في الحركة الفنية من خلال عدد من المعارض: مكتبة الديوان - المعرض الفردي "في عين الناظر" 28 نوفمبر 2022، مركز تنوير الثقافي - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد - معرض "15 يوم من الفن ... 15 يوم من الحب" - 23 ديسمبر 2022، دار الأوبرا المصرية - قاعة صلاح طاهر - "معرض فانتازيا" - 24 نوفمبر 2022، متحف كاروسيل دو لوفر - فرنسا - معرض - أكتوبر 2022 - مؤسسة أكسس، معرض فردي بالقاهرة بمتحف محمود مختار سبتمبر 2022، معرض ركن الفن - معرض من الشرق إلى الغرب - أغسطس 2022، صالة نوت آرت - معرض صنّاع السعادة.

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شيرين رجب الفنانة التشكيلية متحف محمود مختار قاعة صلاح طاهر جاليري Demi الطابور

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