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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض أرشيف الحياة في مصر.. تفاصيل شيقة لـ منتصف القرن الماضي

صدى البلد

يستضيف حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة معرض "أرشفة الحياة اليومية" الذي يقدمه "مركز سرد للتاريخ والأبحاث الاجتماعية" أو "أرشيف شبرا"، بالتعاون مع منظمة "هجرات مصر" وبدعم مختبر العلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة الأمريكية.

يضم المعرض مجموعتين من  الصور الفوتوغرافية الشخصية التي توثق لحياة أصحابها خلال منتصف القرن الماضي.

ويتزامن المعرض الممتد حتى 27 فبراير مع ورشة تشاركية تستهدف توطين الزوار على أساليب أرشفة مقتنياتهم الشخصية والحفاظ عليها بوصفها أدوات تمكن من صياغة إنتاج معرفي، كالصور، والرسائل، والعقود، والوثائق العائلية والخاصة، ما يمنح غير الباحثين والدارسين فرصة رواية تاريخهم الخاص. 

جمعية مارجرجس 

توثق أولى مجموعات المعرض الأنشطة والفعاليات التي احتضنتها إحدى الكيانات الخيرية في ضاحية روض الفرج بالعاصمة المصرية عام 1951، وهى جمعية مارجرجس القبطية الأرثوذكسية للأعمال الخيرية التي تأسست داخل شقة سكنية متواضعة، وانطلقت لتقدم أدواراً اجتماعية وترفيهية وتنموية.
يتنقل زائر المعرض إلى حجرات الجمعية قبل أكثر من 70 عاماً، فيتعرف على أنشطة الحياكة والقراءة والعروض الفنية وعزف الموسيقي.

وتلقي مجموعة صور الضوء على بعض الأنشطة الاجتماعية داخل الوحدة السكنية التي يشير إليها المعرض وسائر المنازل كوحدات اجتماعية متغيرة عبر التاريخ تُتنج وتصنع التاريخ الشخصي والعائلي.

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حياة الغربة

المجموعة الأخرى تنقل للزائر لقطات خاصة وحميمية من الحياة اليومية لمواطن مصري هاجر إلى الولايات المتحدة وبالتحديد نيوجيرسي خلال ستينيات القرن الماضي، لتوثق كيفية تفاعله مع البيئة الغربية الجديدة بعيداً عن الوطن. 

ويمكن من خلال الصور الفوتوغرافية تتبع إلهامي خليل الذي يستكشف ملامح المدينة الجديدة فيزور شوارع نيويورك وأضوائها الباهرة، ويتناول البيتزا في المدينة.

كما يمارس الرياضات الشتوية والتزلج برفقة الأصدقاء أو يمضي ليله في السمر والأحاديث أو حضور الاحتفالات والأنشطة الاجتماعية.

ويضم المعرض عروض فيديو حديثة يشارك من خلالها مهاجرون تجاربهم في الرحيل عن الوطن وما ترتبط به الهجرة من تغييرات ضرورية في اللغة والنظام المعيشي.

محتوى بصري

على الرغم من أن الأرشيف الشخصي أو العائلي قد يمتد ليشمل القصاصات الورقية والمراسلات وغيرها، إلا أن الصور الفتوغرافية تأتي في مقدمة العناصر القادرة على جذب الزوار من غير المتخصصين.

 

تحد أخلاقي

على هامش المعرض، ينظم "مركز سرد" و"منظمة هجرات مصرية" ورشة تشاركية تستهدف مساعدة الزوار على أرشفة مقتنياتهم الشخصية بأنفسهم والحفاظ عليها، سواء بغرض توريثها أو إعادة استخدامها لأغراض علمية.

 

الحياة حرم الجامعة الأميركية هجرات مصر أرشيف شبرا الأبحاث الاجتماعية الصور الفوتوغرافية

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