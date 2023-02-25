اختاره عبدالناصر ليكون مسئولًا عن أمنه وقمع مظاهرات 1977.. محطات بحياة ممدوح سالم

يصادف اليوم ذكرى وفاة رئيس وزراء مصر ممدوح سالم الذي توفي في 25 فبراير 1988، رجل وقف حارسًا للرئيس عند باب كل منصب تقلده، شغل منصب رئيس الوزراء لمدة خمس فترات متتالية وتخرج في كلية الشرطة، وتدرج في العمل حتى رتبة اللواء، فمديراً لأمن الإسكندرية ووزيرا للداخلية ومحافظا للغربية والإسكندرية وأسيوط.



ولد ممدوح في الإسكندرية عام 1918 وكان له العديد من الألقاب أهمها الحارس الشخصي للرؤساء، حيث اختاره الرئيس جمال عبدالناصر، ليكون مسؤولاً عن أمنه الشخصي من عام 1960 وحتى 1967، ثم عين محافظاً لأسيوط عام 1967، ومحافظاً للغربية عام 1970، ثم محافظاً للإسكندرية 1970، وزيراً للداخلية عام 1971، ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية عام 1972، وقد اختاره السادات رئيساً للوزراء عام 1975، وفي عام 1978 اختير مساعداً لرئيس الجمهورية حتى وفاته.





انفرد سالم بكونه أول وزير داخلية يصل لتلك المناصب، لمزجه بين كونه سياسيًا وضابطًا في إدارة شؤون الوزارة، وشهد مظاهرات الطلاب الشهيرة في 1972، فى عام 1976 اختير رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى، وفى عهده جرت انتخابات برلمانية شُهد بنزاهتها،وفي العام التالي مباشرة قيل عنه بأنه قائد أكبر عملية في تاريخ مصر، منذ ثورة 1919، لقمع المظاهرات التي انفجرت في 1977، للمطالبة بتوفير قوت يومهم، بسبب القرارات الصادرة من المجموعة الاقتصادية، وهتفت الجماهير الغاضبة ضده "عاوزين حكومة حرة.. العيشة بقت مُرَّة.. يا ممدوح بيه اللحمة بقت بجنيه"، وبسبب ما تخللته تلك الانتفاضة من أعمال نهب وسرقة وتكسير محلات أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات اسم "ثورة الحرامية".

أهم أعمال ممدوح سالم

ألغى تأشيرة الخروج للمصريين

وأنشأ إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمصلحة الأمن العام عام 1972

وأنشأ قطاعًا للأمن السياسي بوزارة الداخلية.