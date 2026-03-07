قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة ميدانية لمتابعة إنتاجية محصول القمح بمزارع الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرى وفد من مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، مرورًا ميدانيًا على زراعات القمح بمراكز المحافظة، لمتابعة حالة المحصول والاطمئنان على سلامته قبل الدخول في مرحلة الفطام، في إطار توجيهات وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ضم الوفد المهندس عماد بحر وكيل المديرية، والدكتور صلاح جميل من بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد يوسف مدير محطة بحوث الفرافرة، إلى جانب الفريق البحثي الذي ضم الدكتور مؤمن عجلان بقسم بحوث القمح، والدكتور تامر الجعفري أستاذ محاصيل الأعلاف، والدكتور وليد محمد من معمل المناخ.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد الوفد عددًا من الحقول والمزارع المزروعة بالقمح، حيث جرى فحص المحصول والوقوف على حالته العامة ومراحل النمو التي وصل إليها، إلى جانب متابعة مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بزراعة القمح، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان.

وأكد د. مؤمن عجلان، خبير قسم بحوث القمح، على مجموعة من التوصيات الفنية المهمة في هذه المرحلة من عمر النبات، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الحقول بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات الزراعية لضمان اكتمال نضج المحصول بالشكل المطلوب

