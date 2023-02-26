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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التعادل أمام صن داونز.. فرصة وحيدة أمام الأهلي للعودة للمنافسة والتأهل

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز

أكد الكاتب الصحفي محسن لملوم، أن تعادل النادي الأهلي أمام صن داونز بالأمس، صعب من حظوظه من التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن على الرغم من ذلك، ما زالت حظوظه قائمة.

 

وقال محسن لملوم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الأهلي خذل جمهوره وتعادل، ولكن مع اقوى فريق في البطولة، مؤكدا أن صن داونز لو استغل الفرص التي سنحت له كان من الممكن أن يفوز بفارق كبير. 

 

وتابع الكاتب الصحفي محسن لملوم، أن صنداونز، فريق يلعب كرة القدم للمتعة، مؤكدا أنه يلعب بشكل بعيد عن الخشونة، ويلعب بشكل هجومي ومفتوح.

 

للإستمرار في المنافسة

وأشار محسن لملوم إلى أن  الاهلي ما زال لديه فرصة خاصة أنه مازال متبقى له جولة مؤجلة أمام القطن الكاميروني، ولا بد الأهلي من الفوز بهذا اللقاء للإستمرار في المنافسة. 
 

 

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