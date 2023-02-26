السيسي: بدون أمان لا توجد حياة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لا يوجد حياة بدون أمان في اي مكان، وهذا ما استطاعت الدولة المصرية القيام به من خلال الجيش والشرطة والأهالي في سيناء.

وأضاف "عبد الفتاح السيسي" خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في إعمار وتنمية سيناء، أن مساحة سيناء تصل لـ 60 ألف كيلو، مشيرًا إلى أن جميع سكان مصر يعيشون على مساحة 60 الف كيلو متر تقريباً.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة تطوير البنية الأساسية في سيناء كان كبير جدا وهذا ما جعل تنمية سيناء صعب في الوقت الماضي ولكن استطعنا في النهاية بتطويرها وإعمارها.