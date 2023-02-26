انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع بدأت أعمالها أمس من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة بعدد (١٨٠) لجنة طبية وقائية مابين (لجان ثابتة و متحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية و لجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديرى الإدارات وكذلك تشكيل (٢٣ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لنجاح الحملة.

وأضاف مدير المديرية أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مناشدا المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.