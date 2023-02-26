رئيس قصور الثقافة يكشف ملامح احتفال الهيئة بشهر رمضان |تفاصيل

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد خلال الفترة المقبلة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تجوب بها محافظات مصر المختلفة.

وأضاف عطوة في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الهيئة ستقدم قرابة الـ500 فعالية ثقافية وفنية، خلال شهر رمضان، بمحافظات مصر المختلفة، فضلا عن الفعاليات التي تقام في شارع المعز، ومسرح سور القاهرة الشمالي.

وأشار إلى أن الهيئة كل عام اعتادت على الإحتفاء بالشهر الكريم، بطرقتها الخاصة، بمحافظات الجمهورية، من خلال معارض فنية، ومعارض كتب، وحفلات للفنون الشعبية، وحفلات إنشاد ديني.

وكانت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد اجتمعت مع قيادات ‏الوزارة، لاستعراض خطة فعاليات القطاعات خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أمير نبيه رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس ‏الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية،الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشؤون السينما،المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتور وليد قانوش، ‏رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورمحمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الأستاذ أحمد سعودي، مدير مكتب ‏وزير الثقافة.