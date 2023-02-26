خلال اجتماع موسع .. محافظ قنا يناقش سبل وآليات تعظيم موارد الإعلانات

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع اللجنة العليا للإعلانات، وشركة إعلانات، الوكيل الإعلاني المعتمد بمدينة قنا، سبل وآليات تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، مقرر لجنة الإعلانات بالمحافظة.

أكد محافظ قنا ، بأنه تم التعاقد مع شركة للدعاية والاعلان باعتبارها الوكيل الوحيد المعتمد للإعلانات بمدينة قنا ، لافتاً إلى أن قيمة التعاقد يتم توريدها فى مجلس مدينة قنا قبل تركيب الاعلانات.

وشدد المحافظ ، على مراجعة كافة تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتى بدورها تشوه المنظر الجمالى والحضاري للمدينة.

وأشار الداودى ، إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات يساهم فى تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية.

وأكد محافظ قنا ، أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.