منصور يتفقد الجامعة الأهلية ببني سويف ويحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة

أجرى الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، جولة تفقدية داخل كليات جامعة بني سويف الأهلية، لمتابعة سير العمل، حيث شملت الجولة تفقد قاعات المحاضرات بكليات التمريض، والأسنان، والحاسبات، والطب البشري، والإعلام، فضلاً عن تفقد المعامل والمكاتب الإدارية، والكافتيريا.

وشدد رئيس الجامعة، خلال جولته على المتابعة الدقيقة لحضور المحاضرات للطلاب، واستخدام كافة الطرق الحديثة لضبط هذا الأمر، وتطبيق خطة الجامعة في التحول الرقمي في كافة المعاملات الإدارية التي تخص الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، ووجه منسقي البرامج المختلفة برصد أي سلبيات وإيجاد الحلول لها على الفور وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تتناسب مع البرامج الدراسية المتنوعة.

وأجرى رئيس الجامعة، حوراً مع عدد من الطلاب لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول التحديات التي تواجههم سواء في الجامعة أو السكن أو المواصلات، موجها بتذليل كافة العقبات والعمل على حلها، وطالب الطلاب ببذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق الدراسي، مؤكداً أن مكتبه مفتوح أمام جميع الاستفسارات من الطلاب، والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والتي تجعل من الجامعة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلاب على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب متعددة، ويتدرب من خلالها الطلاب على القيادة والتشاور والتعاون والتفاهم المتبادل، ووجه اتحاد الطلاب بتعريف زملائهم بالأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب وكيفية الاشتراك في الأنشطة الطلابية المتنوعة.