عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته لـ"صدى البلد".. محمد كمال: أستهدف خدمة الصحفيين مهنيا واجتماعيا|شاهد

صدى البلد

واصل الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين، جولاته الانتخابية بزيارة “صدى البلد”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أحمد صبري، رئيس التحرير، وعدد كبير من الزملاء بمختلف أقسام المؤسسة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جولات محمد كمال المرشح على عضوية نقيب الصحفيين بالمواقع الإخبارية والصحف؛ لعرض برنامجه الانتخابي، ورؤيته المستقبلية والرد على تساؤلات واستفسارات الزملاء، استعدادا لانتخابات نقابة الصحفيين المقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال “كمال”، إنه يجهز لإعلان بشرى سارة للصحفيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن حزمة قرارات ستكون مفاجأة لأعضاء النقابة، بما يخدم مصالح أعضائها في كل المناحي المهنية والاجتماعية.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين تستعد لعقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و٦ أعضاء،  حيث وجه المجلس الدعوة الأولى لعقد الجمعية العمومية للانعقاد فى ٣ مارس المقبل.

وأرسلت نقابة الصحفيين الميزانية والتقرير الختامي إلى أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليهم .

ويدعو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، لاجتماع الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، نفاذا لنص المادة (33) من قانون النقابـة (76 لسنة ١٩٧٠م).

ويبدأ التسجيل في کشوف حضور الجمعية العمومية، من العاشرة صباح الجمعة 3 مارس المقبل، وحتى الثانية عشرة ظهرا، وحال اكتمال النصاب المحدد بنص القانون بـ"50+1"، من إجمالي أعضاء النقابة المشتغلين المسددين للاشتراكات، تشرع في مباشرة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
۲- عرض تقریر مجلس النقابة عن الفترة من (مارس ۲۰۲۲) حتى (فبرایر ۲۰۲۳).
3- التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة ٢٠٢٣م.
٤- مناقشة القضايا المقترح عرضها من زملاء عبر مجلس النقابة، شريطة موافقة الجمعية العمومية على عرضها، ولا يجوز مناقشة ما دون المقرر مناقشته من الجمعية العمومية.

5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساء.
6- ما يستجد من أعمال.

وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الإثنين 20فبراير2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا  وأعلنت  الكشوف النهائية للمرشحين.

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (11) مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم (40 ) مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي .

تجري انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين اول شهر مارس وذلك تحت إشراف قضائي .
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات القادمة للنقيب ونصف اعضاء مجلس النقابة، بأنه تلقى موافقة سيادة المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية على قيام السادة قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة هذه الانتخابات.

وأضاف النقيب أن هذه الموافقة أتت ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.
 

IMG-20230226-WA0258
IMG-20230226-WA0258
IMG-20230226-WA0252
IMG-20230226-WA0252
IMG-20230226-WA0253
IMG-20230226-WA0253
IMG-20230226-WA0254
IMG-20230226-WA0254
IMG-20230226-WA0255
IMG-20230226-WA0255
IMG-20230226-WA0256
IMG-20230226-WA0256
IMG-20230226-WA0257
IMG-20230226-WA0257
IMG-20230226-WA0245
IMG-20230226-WA0245
IMG-20230226-WA0246
IMG-20230226-WA0246
IMG-20230226-WA0247
IMG-20230226-WA0247
IMG-20230226-WA0248
IMG-20230226-WA0248
IMG-20230226-WA0249
IMG-20230226-WA0249
IMG-20230226-WA0250
IMG-20230226-WA0250
IMG-20230226-WA0251
IMG-20230226-WA0251
IMG-20230226-WA0243
IMG-20230226-WA0243
IMG-20230226-WA0244
IMG-20230226-WA0244
IMG-20230226-WA0242
IMG-20230226-WA0242
رئيس تحرير موقع صدى البلد احمد صبري نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين مجلس النقابة محمد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

ترشيحاتنا

مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بالخروج من حلف الناتو

"أكتر واحدة هتساعدك".. نصيحة جديدة من ياسمين عز للسيدات

يهدد أمريكا .. ترامب يوبخ بايدن بسبب وحدة روسيا والصين

عمره 3500 عام.. مفأجاة فريدة أثناء تشريح دب في روسيا

لتأكيد تضامن مصرحكومة وشعبا .. وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا

الهلال السعودي يكتسح الدحيل القطري7-0 و يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بوصفة إقتصادية

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

دون أدوية.. 5 أعشاب طبيعية لعلاج القولون سريعا

غواص مصري يوثق مشاهد مذهلة لسمكة غريبة في قاع البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ