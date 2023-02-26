خلال زيارته لـ"صدى البلد".. محمد كمال: أستهدف خدمة الصحفيين مهنيا واجتماعيا|شاهد

واصل الكاتب الصحفي محمد كمال، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين، جولاته الانتخابية بزيارة “صدى البلد”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أحمد صبري، رئيس التحرير، وعدد كبير من الزملاء بمختلف أقسام المؤسسة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جولات محمد كمال المرشح على عضوية نقيب الصحفيين بالمواقع الإخبارية والصحف؛ لعرض برنامجه الانتخابي، ورؤيته المستقبلية والرد على تساؤلات واستفسارات الزملاء، استعدادا لانتخابات نقابة الصحفيين المقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال “كمال”، إنه يجهز لإعلان بشرى سارة للصحفيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن حزمة قرارات ستكون مفاجأة لأعضاء النقابة، بما يخدم مصالح أعضائها في كل المناحي المهنية والاجتماعية.

يشار إلى أن نقابة الصحفيين تستعد لعقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و٦ أعضاء، حيث وجه المجلس الدعوة الأولى لعقد الجمعية العمومية للانعقاد فى ٣ مارس المقبل.

وأرسلت نقابة الصحفيين الميزانية والتقرير الختامي إلى أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليهم .

ويدعو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، لاجتماع الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، نفاذا لنص المادة (33) من قانون النقابـة (76 لسنة ١٩٧٠م).

ويبدأ التسجيل في کشوف حضور الجمعية العمومية، من العاشرة صباح الجمعة 3 مارس المقبل، وحتى الثانية عشرة ظهرا، وحال اكتمال النصاب المحدد بنص القانون بـ"50+1"، من إجمالي أعضاء النقابة المشتغلين المسددين للاشتراكات، تشرع في مباشرة جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

۲- عرض تقریر مجلس النقابة عن الفترة من (مارس ۲۰۲۲) حتى (فبرایر ۲۰۲۳).

3- التصديق على الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة ٢٠٢٣م.

٤- مناقشة القضايا المقترح عرضها من زملاء عبر مجلس النقابة، شريطة موافقة الجمعية العمومية على عرضها، ولا يجوز مناقشة ما دون المقرر مناقشته من الجمعية العمومية.

5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساء.

6- ما يستجد من أعمال.

وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الإثنين 20فبراير2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وأعلنت الكشوف النهائية للمرشحين.

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (11) مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم (40 ) مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي .

تجري انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين اول شهر مارس وذلك تحت إشراف قضائي .

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات القادمة للنقيب ونصف اعضاء مجلس النقابة، بأنه تلقى موافقة سيادة المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية على قيام السادة قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة هذه الانتخابات.

وأضاف النقيب أن هذه الموافقة أتت ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لقيام الهيئة بهذا الإشراف القضائي الكامل.



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