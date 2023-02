البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج امحوتب .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025.



فى المجالات البحثية التالية:

1-Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

2-Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars

3-Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C

4-Mathematics and their reaction

5-Physics

6-Earth and Space Sciences

7-Chemistry

8-Human Sciences and Humanities

9-Science Society ( tourism and Education)

10-Engineering Sciences (renewable energy)

11-Information, Communication, and Technologies( Multimedia)

Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على رابط الموقع :

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mobility-projects-2/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .



واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).