رياضة

محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

أنهى نادي مانشستر يونايتد تعاقداته مع أربع صفقات جديدة حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026، في إطار مساعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة محليًا وأوروبيًا.

تفاصيل الصفقات الأربع

  • ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون)

قيمة الصفقة: 74.2 مليون يورو

المهاجم البرازيلي ينضم ليشكل إضافة هجومية قوية في الخط الأمامي.

  • دييجو ليون (سيرو بورتينيو – باراغواي)

قيمة الصفقة: 4 ملايين يورو

لاعب واعد يجيد في خط الوسط ويملك مهارات واعدة.

  • إنزو كانا بيكي (لوهافر – تحت 19 عامًا)

صفقة انتقال حر

موهبة فرنسية شابة تنضم لأكاديمية النادي.

  • بريان مبيومو (برينتفورد)

قيمة الصفقة: 75 مليون يورو

أبرز صفقات الصيف حتى الآن، وقع عقدًا يمتد حتى 2039 مع خيار التمديد لعام إضافي.

مبيومو.. صفقة مستوحاة من محمد صلاح

وبحسب الصحفي البريطاني كريس ويلر من ديلي ميل، فإن النجم المصري محمد صلاح كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت مانشستر يونايتد للتعاقد مع بريان مبيومو.
ويرى مسؤولو "اليونايتد" أن مبيومو يمتلك خصائص قريبة من أسلوب لعب صلاح، خاصة في مركز الجناح الأيمن وقدرته على الدخول إلى عمق الملعب.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يُعد عقدة لجماهير مانشستر يونايتد، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 6 في 17 مباراة ضد الفريق الأحمر.

أرقام مبيومو في الموسم الماضي (2024-2025)

المباريات: 42

الأهداف: 20 (جميعها في الدوري الإنجليزي)

التمريرات الحاسمة: 9

أداء مبيومو الملفت جعله هدفًا للعديد من الأندية، لكن مانشستر يونايتد حسم الصفقة سريعًا لتكون واحدة من أقوى تعاقداته الصيفية.

