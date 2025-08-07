ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين

واصل منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا عروضه القوية في بطولة كأس العالم للناشئين، بتحقيق فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب منتخب البحرين بنتيجة 36-28، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وأُقيمت المباراة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، وتُقام منافسات البطولة على صالات استاد القاهرة الدولي، العاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

الفراعنة يواصلون التألق ويضمنون التأهل

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بانتصار كاسح على كوريا الجنوبية بنتيجة 46-27، قبل أن يكرر تفوقه أمام البحرين، ليضمن رسميًا التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة بعد حصد أربع نقاط كاملة من أول جولتين.

نتائج الجولة الثانية من المجموعة السابعة

مصر 36 × البحرين 28

اليابان 34 × كوريا الجنوبية 32

وبذلك، يكون منتخب اليابان قد حقق هو الآخر فوزه الثاني، في انتظار مواجهة مرتقبة مع المنتخب المصري لحسم صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

مصر – 4 نقاط اليابان – 4 نقاط البحرين – 0 نقاط كوريا الجنوبية – 0 نقاط

يتبقى لمنتخب مصر مواجهة قوية أمام اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة، لحسم المركز الأول في المجموعة قبل الدخول إلى الدور الرئيسي من البطولة، الذي يُقام بنظام المجموعات ويضم المنتخبات المتأهلة من الدور الأول.