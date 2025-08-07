قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالمحافظة خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس 2025.

جاءت الضبطيات وفقا لتوجيهات من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وبإشراف الدكتور محمد فارس محمد، مدير مديرية الطب البيطري، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط  13557 كيلوجرام من المنتجات المخالفة، وشملت المضبوطات 13300 كيلوجرام من هياكل ومفروم دواجن، ودهون، ودبرويهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

كما تم ضبط 257 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقد تمت هذه الضبطيات بالاشتراك مع مباحث التموين في عدد من مناطق المحافظة وتضمنت:
-كرداسة: ضبط 6000 كجم و 800 كجم من هياكل الدواجن الفاسدة.
-بولاق الدكرور: ضبط 1500 كجم من هياكل ومفروم دواجن فاسدة.
-إمبابة: ضبط 2700 كجم من دواجن ودبريهات فاسدة.
-الطالبية: ضبط 320 كجم من دهون حيوانية فاسدة.
-الجيزة: ضبط 1500 كجم من دهون ودبريهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات فاسدة.
-العجوزة: ضبط 480 كجم من مقطعات دواجن فاسدة و 78 كجم من لحوم مذبوحة خارج المجازر.
-أكتوبر والعمرانية: ضبط 120 كجم و 59 كجم على التوالي من لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقد تم تحرير 12 محضرا بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتأتي هذه الحملات ضمن جهود المديرية المستمرة لخدمة وحماية المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة لحوم فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

سرطان الحنجرة

احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد