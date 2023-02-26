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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستمر حتى 10 مارس.. البحث العلمي توضح تفاصيل تقديم مقترحات بحثية جديدة

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .


وقد ورد للأكاديمية عدد 98 مقترح بحثي وقد تم تحكيم 86 مقترح بحثي منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win/

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التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025.. تفاصيل

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية  الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام  بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .


واوضحت انه قبل البدء في تقديم المقترحات البحثية ،يقوم العلماء المهتمين بمناقشة الإمكانيات التقنية للأجهزة بالاتصال بعلماء خط إشعاع سيزامى للمقترحات المتعلقة بخطوط الأشعة IR و XAFS / XRF و MS على التوالي:
• الأستاذ الدكتور / جيهان كامل    ‏‏[email protected]‏‏
• الأستاذ الدكتور /  مسعود حرفوش‏‏ ‏‏[email protected]‏‏messaoud.harfouche ‏‏
• الأستاذ الدكتور / محمود عبد اللطيف  ‏‏[email protected] 
اخر موعد  لتلقي المقترحات البحثية  2 مارس 2023 
‏لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  الرابط الإلكتروني التالي : 
https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals
 

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