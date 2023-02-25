وزير التعليم العالي يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الأقصر.. شاهد

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى كلية الطب جامعة الأقصر، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالكلية من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، فضلًا عن جاهزية معامل الكلية لتدريب الطلاب عمليًا وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع المرضى وتخفيف آلامهم.

وتفقد الوزير الموقع العام للحرم الجامعي، وكذلك تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، كما تفقد موقع المستشفى الجامعي الجاري إنشاؤه بمدينة طيبة، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وخدمة أهالي الوجه القبلي.

وأوضح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، أن مساحة الموقع العام لكلية الطب بجامعة الأقصر تبلغ 13 ألف متر مربع، منها 2500 متر مربع مساحة مبنى الكلية، وتضم الكلية 33 قسمًا، منهم 10 أقسام أكاديمية داخل المبنى الجديد، وتحتوي على ثلاث قاعات محاضرات، وقاعة امتحانات إكلينيكية "OSCE" وهي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، فضلًا عن مركز اختبارات إلكترونية بسعة 250 طالبًا.

وأضاف رئيس للجامعة، أن كلية الطب بجامعة الأقصر تضم عدد 12 معملًا، منهم معمل ألكس "first communication simulator"، والذي يساعد على تدريب الطلاب حول كيفية التعامل مع المريض، ومعمل اسكرين لاب sceen Lab، وتتميز المعامل بتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنيات العالية، كما تضم الكلية متحفًا للتشريح "انتوماج"، و12 فصلًا دراسيًا، و12 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، و20 مكتب إداري، فضلًا عن تجهيز الكلية بأماكن مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدة الطلاب من ذوي الهمم على التحصيل الدراسي في بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص 7.5 فدان، لإقامة المستشفى الجامعي بمدينة طيبة، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وخدمة أهالي الوجه القبلي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن كلية الطب بجامعة الأقصر وقعت عدة بروتوكولات تعاون لتطوير ودعم المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وتدريب الطلاب عمليًا لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الحميات، حتى تستعين المستشفى بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتدريب طلاب كلية الطب بالمستشفى، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الكرنك الدولي، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، بهدف تعزيز التعاون المُشترك مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية في المحافظة.

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