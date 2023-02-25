مدير إعداد القادة: المرأة المصرية نموذجا يحتذى به في جميع المحافل الدولية

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبرنامج إعداد القادة العام للفتيات والذي يقام بعنوان تكافؤ الفرص تحت شعار "هن"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 200 طالبة، ويقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وذلك تحت اشراف عام أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وفى بداية كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن المعهد يسعى نحو بناء جيل من الفتيات القادرات على البناء والتطوير اللاتي يحملن على عاتقهن آمال وتطلعات وطننا ومستقبله المشرق، من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يسهم على تأهيلهن وإعدادهن ونشر الوعي بينهم واطلاعهن على كافة قضايا المجتمع.

كما أفاد مدير معهد إعداد القادة المرأة حول العالم ساهمت وتساهم في كافة مجالات الحياة وبرغم وجود بعض التحديات، نرى المرأة تنتج وتتخطى الحواجز وتحدث التغيير، مشيرًا إلي أننا نستلهم الصمود من الأم والعزيمة من الأخت وهناك الكثير والكثير من انجازات المرأة التي نفتخر بها، فالمرأة المصرية هي نموذجا يحتذى به فى جميع المحافل الدولية، لما لها من رؤية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا لدعم وتمكين المرأة.

وأكد " همام " على حرص معهد إعداد القادة على تنظيم هذا البرنامج التدريبى تأكيدا على دور المرأة في المجتمع وقدرتها على النجاح، فاليوم نجد المرأة تتولى المناصب القيادية، حيث أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ويأتي ذلك فى ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية، حيث أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.

واُستكملت الجلسة الافتتاحية بكلمة الاستاذة هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص ومدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، حيث أوضحت أن مؤسسات الدولة بأكملها سعت لتتكامل من أجل تنمية مهارات الفتاة الجامعية التي تعد العمود الفقري في حياة كل أسرة.

وأوضحت سيادتها تاريخ إنشاء لجنة تكافؤ الفرص، مؤكدة أن الأم مدرسة فهي التي تقدم للمجتمع الطبيب والمهندس والقائد الناجح.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية تم التقاط الصورة التذكارية لهذا البرنامج التدريبي.