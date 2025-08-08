قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملة لمراقبة الأسواق بالجيزة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود

ترحيلات مشددة على الحدود الالمانية
ترحيلات مشددة على الحدود الالمانية
القسم الخارجي

تجري ألمانيا حالياً مباحثات مع رواندا لإبرام اتفاق يسمح بنقل طالبي اللجوء من دول أوروبية إلى الأراضي الرواندية، وذلك في إطار استراتيجية ألمانية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس.

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشار فيها إلى عزم حكومته على تصعيد الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية، مؤكداً أن السياسات الحالية ستشهد مزيداً من التشدد في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في مقابلة صحفية مع Table.Media عن تمديد العمل بإجراءات التفتيش على الحدود الألمانية مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد انقضاء مهلة سريانها في سبتمبر القادم. وقال دوبريندت: "سنُبقي على الضوابط الحدودية، ولن نتراجع عن رفض دخول المهاجرين غير الشرعيين حتى بعد سبتمبر".

من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء، حيث سجلت ألمانيا 70 ألف طلب فقط في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ140 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تأثير الإجراءات المتشددة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة فيلت، فقد منعت السلطات دخول نحو 500 طالب لجوء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما تم رصد أكثر من 12 ألف محاولة دخول غير قانوني، أفضت إلى ترحيل أو رفض 9.5 ألف حالة. كما أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 450 مهرباً.

ورغم هذه السياسة الصارمة، تستثني الحكومة بعض الفئات الضعيفة من هذه الإجراءات، مثل النساء الحوامل والأطفال، إذ يُسمح لهم بالدخول رغم القواعد المشددة.

وفي خطوة جديدة، ألغى الوزير دوبريندت قراراً سابقاً من عام 2015 كان يُتيح لطالبي اللجوء دخول البلاد إذا قدموا من دول أوروبية أخرى، ليتم بموجب القرار الجديد إعادتهم مباشرة إلى تلك الدول، باستثناء الحالات الإنسانية الخاصة.

وفي خضم هذا التحول الأمني، أعلنت الحكومة الألمانية عن تعزيز أعداد الشرطة الفيدرالية المنتشرة على الحدود، في مسعى لتشديد الرقابة والتصدي لمحاولات العبور غير القانوني.

رواندا ألمانيا طالبي اللجوء الهجرة غير النظامية فايننشال تايمز فريدريش ميرتس الهجرة غير القانونية ألكسندر دوبريندت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

محمد جبران وزير العمل

جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد