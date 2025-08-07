قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

صائم وعشوائي.. اعرف نسب السكر في الدم الطبيعية

اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ارتفاع نسبة السكر في الدم دون ظهور أعراض قوية ولكن التأخر في الاكتشاف قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة خاصة الذين يعانون من ارتفاع مؤقت حيث الاهمال في العلاج يعرضهم لمضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم مستويات السكر في الدم بمختلف أنواعه ودلالات الفحوصات الطبية.


اختبار الهيموجلوبين السكري

يوضح اختبار الدم هذا متوسط مستوى السكر في الدم خلال فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر الأخيرة، ولا يتطلب عدم تناول الطعام لفترة زمنية معينة (الصيام) كما أنه يقيس النسبة المئوية لسكر الدم المرتبط بالهيموجلوبين بصفته البروتين الحامل للأكسجين في خلايا الدم الحمراء ويُسمى أيضًا اختبار الهيموجلوبين السكري.

أعراض الإصابة بمرض السكري

كلما زادت مستويات السكر في الدم، زادت نسبة الهيموجلوبين المرتبط بالسكر ويشير مستوى الهيموجلوبين السكري الذي لا تقل نسبته عن 6.5%، في اختبارين منفصلين، إلى الإصابة بداء السكري. 

بينما يشير مستوى الهيموجلوبين السكري الذي تتراوح نسبته بين %5.7 و%6.4 إلى الإصابة بمقدمات السكرِي أما المعدلات الطبيعية، فهي التي تقل عن 5.7%.

اختبار سكر الدم العشوائي

ستؤخذ منك عينة دم في وقت عشوائي وبصرف النظر عن آخر مرة تناولت فيها الطعام، فإن وصول مستوى السكر في الدم لمعدل 200 ميليجرام لكل ديسي لتر (ملجم/دل) ـ أي 11.1 ميليمول لكل لتر (ملليمول/لتر) ـ أو أكثر يشير إلى احتمال إصابتك بداء السكري.
اختبار سكر الدم الصائم و ستؤخذ منك عينة دم بعد فترة من عدم تناول أي طعام في الليلة السابقة (الصيام). المعدل الطبيعي لمستوى سكر الدم الصائم يقل عن 100 ملجم/دل (5.6 ميليمول/لتر) ويُعَد مستوى سكر الدم للصائم من 100 إلى 125 ملغم/دل (5.6 إلى 6.9 ميليمول/لتر) دليلاً على الإصابة بمقدمات السُّكَّري أما إذا بلغ 126 ملجم/دل (7 ملليمول/لتر) أو أعلى في اختبارين منفصلين، فاعلم أنك مصاب بالسكري.

5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها


اختبار تحمل الجلوكوز

 لإجراء هذا الاختبار، يتعين عليك الصيام طوال الليل وسيقاس بعد ذلك مستوى سكر الدم الصائم وبعد ذلك، ستتناول مشروبًا محلى بالسكر، ثم يجرى تحليل مستويات السكر في الدم بانتظام على مدار ساعتين بعد تناولك للمشروب.

ينخفض المستوى الطبيعي للسكر في الدم عن 140 ملجم/دل (7.8 ميليمول/لتر) تشير القراءة التي تزيد عن 200 ملجم/دل (11.1 ميليمول/لتر) بعد ساعتين إلى الإصابة بداء السكري وتشير القراءة التي تتراوح بين 140 و199 ملغم/دل (7.8 ميليمول/لتر و11.0 ميليمول/لتر) إلى الإصابة بمقدمات السكري.

صائم وعشوائي.. اعرف نسب السكر في الدم الطبيعية

