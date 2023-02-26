الصحة تعلن مفاجآت جديدة عن تحاليل الزواج وأسعارها.. شاهد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اضافة بعد الفحوصات للمقبلين علي الزواج للحفاظ علي صحة الطرفين.

اتمام توثيق الزواج

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تحاليل الزواج تأخذ بعض الوقت وأقصي مدة يصل لها 14 يوم".

وأكد حسام عبد الغفار، أن نتيجة التحاليل ليست لها علاقة بـ أتمام توثيق الزواج، مضيفا:"لتحاليل تشمل تحاليل فيروس بي وفيروس سي، ومجموعة أخري من التحاليل".

وأشار إلي أن الخيار للزوج والزوجة في حالة وجود مرض لو ارتضوا يكملوا شأنهم والنتيجة لا تمنع المأذون من إتمام الزواج الدولة لا تتدخل في ذلك".



لا يوجد مغالاة في الأسعار

وعن أسعار التحاليل وهل فيها مغالاة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، :" الدولة تتحمل من تكاليف التحاليل 320 جنيها عن كل مواطن وليس فيها مغالاة وكل ما يدفعه المواطن 180 جنيها فقط".