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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة للمقبلين على فحص الزواج: شهادة الفحص القديمة لازالت سارية

المقبلين على الزواج
المقبلين على الزواج

حسم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، الجدل حول مصير عقد القران للمقبلين على الزواج قبل تاريخ السادس والعشرين من فبراير وهو موعد تطبيق الفحوصات الجديدة.

 

وقال حسام عبد الغفار: "كل من يحمل شهادات الفحص المعمول بها مسبقاً منذ عام 2008 قبل تاريخ السادس والعشرين من فبراير الشهادة سارية ويعمل بها لكن من لم يقدم على ذلك في أي وقت سابق عليه التقدم بالفحص وفقا للقانون الجديد، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفحص قبل الزواج وفقاً للشهادات الجديدة.


وشدد خلال مداخلة هاتفية له عبر “برنامج  كلمة أخيرة “، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON”، أن الفحوصات الجديدة شرط أساسي لإتمام عقد الزواج، ولن يتم اتخاذ خطوات بدونه، معلنا أن هذه الفحوصات تتم في مراكز ووحدات يقارب عددها 300 وحدة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.


وأضاف: “أي شخص عنده حجز اليوم للفحص قبل الزواج سيحصل على شهادة جديدة، واللي طلعوا الشهادة القديمة خلاص بتكون سارية”.

 

شرط صحة الشهادة لإتمام الزواج

 


من جانبه، شدد إبراهيم علي سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، على أن الشهادات الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج سيتم تطبيقها من اليوم، قائلاً: اليوم تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة للمقبلين على الزواج وصدرت التعليمات بذلك والمأذون لن يعقد القران إلا بعد التأكد من صحة الشهادة الطبية".

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة الزواج عبد الفتاح السيسي الإعلامية لميس الحديدي

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