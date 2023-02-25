التطبيق غدا .. قرار عاجل من وزارة الصحة لـ المقبلين على الزواج

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن قرار جديد لوزارة الصحة يبدأ من الغد لفحص المقبلين علي الزواج.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" بداية من الغد نطلق مبادرة فحص المقبلين على الزواج بعد تطوير الفحص باضافة تحاليل دقيقة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة،:" الكشف الطبي شرط لازم لصحة الزواج وزودنا تحاليل هامة قبل الزواج، ومن الغد يبدأ أول أيام الكشوفات".

الدولة لا تتدخل في إتمام الزواج

وأكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،:" التحاليل تشمل تحاليل فيروس بي وفيروس سي، ومجموعة أخري من التحاليل، مضيفا:" نقدم المشورة والعلاج حتي يعرف الزوجان ما هما مقبلين عليه وفي النهاية لهما الاختيار".

وأشار إلي أن الخيار للزوج والزوجة في حالة وجود مرض لو ارتضوا يكملوا شأنهم والنتيجة لا تمنع المأذون من إتمام الزواج الدولة لا تتدخل في ذلك".