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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هاجر أحمد تبهر المتابعين بسيلفي جديد

هاجر أحمد
هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد المتابعين، صورًا سيلفي من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هاجر أحمد بدون مكياج، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، ويرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

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