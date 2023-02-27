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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات| السيطرة على حريق بمعرض للسلع الغذائية بملوي في المنيا.. صور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بملوي

تمكنت الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع بمعرض للسلع الغذائية بمدينة ملوي، دون وقوع أي إصابات بشرية تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حريق بمعرض اهلا رمضان الكائن بحي وسط مدينة ملوي، جنوب المنيا المجاور لإدارة ملوي التعليمية.

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ملوي ، وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأتت النيران على معظم محتويات المعرض تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق معرض ملوي
السيطرة على حريق معرض ملوي
السيطرة على حريق معرض ملوي
السيطرة على حريق معرض ملوي
السيطرة على حريق معرض ملوي
السيطرة على حريق معرض ملوي
المنيا إصابات إصابات بشرية معرض للسلع الغذائية

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