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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

‏أكد محمد خيري النقد الرياضي ان الأوضاع ازدادت سخونة داخل نادي الزمالك وأن بعد تفويض الأستاذ سليمان وهدان بشكل رسمي لتولي منصب رئاسة نادي الزمالك أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان أن من حق نادي الزمالك أن يختار أي عضو ويتم إبلاغ الوزارة به وهو من سيدير النادي لحين انعقاد انتخابات جمعية عمومية بعد انتهاء السنة المالية في شهر 7 القادم.

 

وتابع محمد خيري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحكاية”، تقديم الإعلامي عمرو اديب المذاع عبر فضائية “MBC MASR”، أنه خرج فجاه احد أعضاء مجلس الإدارة وهو الكابتن خالد لطيف المتواجد مع بعثة نادي الزمالك بتونس وانه الاحق بالمنصب وان هناك رفض من الأعضاء لتولي الأستاذ سليمان وهدان منصب رئيس نادي الزمالك.

 

خوف داخل مجلس الإدارة

 

وأشار الى أنه كان هناك اجتماع اليوم  في الساعة ٥ لاختيار رئيس لنادي الزمالك وتناقشوا في الاجتماع في بعض الموضوعات غاية الأهمية ولكن المفاجأة أن المستشار القانوني للزمالك ابلغهم إذا تم اختيار عضو منهم لرئاسة نادي الزمالك فورا سيتم أسقاط عضوية مرتضى منصور بشكل رسمي وشطبه وهذه المفاجأة اخافتهم بشدة.

نادي الزمالك عمرو أديب تونس مرتضى منصور mbc masr

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