شاهد عمرو اديب بيشرب شوربة الفراخ البرازيلي.. يا الهي شُلت يداي |فيديو

استعرض الإعلامي عمرو أديب مع الشيف طارق طريقة عمل شوربة الفراخ البرازيلي قائلا أن الفرخة بتتسلق في حدود من 45 دقيقة الى ساعة وبعض الفراخ تكون من 30 الى 40 دقيقة.

وتابع عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، احنا بنحمر الفراخ البرازيلي قدامكوا أهو وهي لسة "نية"، والناس الـ بتقول هو يعني عمرو أديب هياكل منها قائلا: “أه هاكل منها أمامكم أهو على الهواء مباشرة”.

شوربة الفراخ البرازيلي

وأشار عمرو أديب الى أن الفراخ البرازيلي بتطلع شربة أهو معلقا: “انها تلعب، شلت يداي"، وانها زي أي شوربة في الدنيا ولا احسن ولا أسوأ وقام الإعلامي عمرو أديب بطهي الفراج البرازيلية على الهواء مباشرة لإثبات جودتها للمواطنين والرد على الشائعات المغرضة التي انتشرت على الفراخ البرازيلية.