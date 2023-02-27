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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل الطرق.. كيفية أخذ سكرين شوت في Windows 10 و Windows 11

كيفية أخذ سكرين
كيفية أخذ سكرين شوت في Windows 10 و Windows 11

يواجه العديد من المستخدمين صعوبة في بعض الأحيان عند أخذ لقطات الشاشة أو ما يعرف بـ “سكرين شوت”، على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11 ، كما أن هناك بعض الاختلافات بين نظامي التشغيل .

 

وبحسب موقع CNET فإن هناك عدد من الخطوات التي يمكن تفعيلها للحصول على سكرين شوت على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11 ونعرض عددا منها فيما يلي :    

 

كيفية استخدام الأدوات المدمجة والاختصارات لأخذ سكرين شوت في Windows 10 و Windows 11 

 

أداة Snip & Sketch


من السهل الوصول إلى أداة Snip & Sketch وأسهل طريقة لتفعيل Snip & Sketch هي مع اختصار لوحة المفاتيح Windows Key + SHIFT + S أو يمكنك فقط البحث عنها أو تعيينها من خلال شريط المهام. 

 

أداة Snipping Tool

 

ويمكنك إيجاد  Snipping Tool  في Windows 11  في قائمة START . انقر فوق الزر الجديد لبدء عملية الشاشة، ولا تقوم الأداة بحفظ لقطات الشاشة تلقائيًا، ولكن ستحتاج إلى حفظها يدويًا في الأداة قبل الخروج. 

 

Print Screen
 

انقر فوق مفتاح Print Screen وفي بعض الأحيان يسمى PRTSCN ، ولن يتم حفظ لقطة الشاشة الخاصة بك كملف ، ولكن سيتم نسخها إلى الحافظة، ستحتاج إلى فتح أداة تحرير الصور مثل Microsoft Paint .


 يمكنك أيضًا تعيين زر PRTSCN لفتح أداة Snip & Sketch من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم  سهولة الوصول ثم  لوحة المفاتيح والتبديل عند استخدام زر PRTSCN لفتح الشاشة تحت اختصار Print Screen.

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