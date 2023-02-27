دعاء لأمي في شعبان.. بـ10 كلمات يشفيها الله ويعافيها من كل مرض وبلاء

لاشك أن دعاء لأمي في شعبان يعد من أفضل البر والاتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، الذي أوصى باغتنام شهر شعبان ، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس، فيما أن فضله عظيم، وحيث إن بر الأم من الأعمال الصالحة التي توائم هذا الشهر الفضيل ، فإن دعاء لأمي في شعبان هو بوابة الفرج والخيرات وجزيل الثواب والبركات في الدنيا والآخرة.

دعاء لأمي في شعبان

اللهم قر أعيننا بشفائها ومعافاتها من داءٍ أو بلاءٍ يصيبها.

اللهم أسألك لأمي السعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك لأمي راحة البال وهدوء العيش وسلامة القلب والنفس من كل ضغينة، ومن كل حقد ومن كل نزاع.

اللهم بارك لأمي عمرها وحياتها، وارحم أمي بعد الموت يا رحيم.

اللهم لا تجعل لأمي ذنبًا إلا وغفرته، ولا همًا لها إلا فرجَته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها صلاح فيها إلا وقضيتها.

اللهم لا تجعل لأمي حاجتها إلا عندك.

اللهم قرّ عين أمي بكل ما تريده وتتمناه.

اللهم أشف أمي شفاءً لا يغادر سقمًا.

اللهم لا تريني في أمي بأسًا يبكيني.

اللهم أكرمني برضاها وبرضاك عني، ونسألك العصمة من عقوقها وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم اجعل عافيتك تسري في جسد أمي.

اللهم ألبس أمي لباس العافية لكي تهنأ بمعشيتها بكرمك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم اكرم أمي بحسن الخاتمة واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن أمي كل ما أسررت وأعلنت، فإنك تعلم ولا أعلم.

اللهم تب علي أمي واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر، وأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها.

اللهم اجعل أمي من نساء الجنة.

اللهم بارك لأمي في عمرها وفي وقتها وفي قلبها، وجسدها وأنعم عليها بالصحة والعافية والسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

دعاء لأمي المتوفية