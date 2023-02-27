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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لأمي في شعبان.. بـ10 كلمات يشفيها الله ويعافيها من كل مرض وبلاء

دعاء لأمي في شعبان
دعاء لأمي في شعبان

لاشك أن دعاء لأمي في شعبان يعد من أفضل البر والاتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، الذي أوصى باغتنام شهر شعبان ، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس، فيما أن فضله عظيم، وحيث إن بر الأم من الأعمال الصالحة التي توائم هذا الشهر الفضيل ، فإن دعاء لأمي في شعبان هو بوابة الفرج والخيرات وجزيل الثواب والبركات في الدنيا والآخرة.

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دعاء لأمي في شعبان

  • اللهم قر أعيننا بشفائها ومعافاتها من داءٍ أو بلاءٍ يصيبها.
  • اللهم أسألك لأمي السعادة في الدنيا والآخرة.
  • اللهم إني أسألك لأمي راحة البال وهدوء العيش وسلامة القلب والنفس من كل ضغينة،  ومن كل حقد ومن كل نزاع.
  • اللهم بارك لأمي عمرها وحياتها، وارحم أمي بعد الموت يا رحيم.
  • اللهم لا تجعل لأمي ذنبًا إلا وغفرته، ولا همًا لها إلا فرجَته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها صلاح فيها إلا وقضيتها.
  • اللهم لا تجعل لأمي حاجتها إلا عندك.
  • اللهم قرّ عين أمي بكل ما تريده وتتمناه.
  • اللهم أشف أمي شفاءً لا يغادر سقمًا.
  • اللهم لا تريني في أمي بأسًا يبكيني.
  • اللهم أكرمني برضاها وبرضاك عني، ونسألك العصمة من عقوقها وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
  • اللهم اجعل عافيتك تسري في جسد أمي.
  • اللهم ألبس أمي لباس العافية لكي تهنأ بمعشيتها بكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
  • اللهم اكرم أمي بحسن الخاتمة واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر يا أرحم الراحمين.
  • اللهم تجاوز عن أمي كل ما أسررت وأعلنت، فإنك تعلم ولا أعلم.
  • اللهم تب علي أمي واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر، وأسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها.
  • اللهم اجعل أمي من نساء الجنة.
  • اللهم بارك لأمي في عمرها وفي وقتها وفي قلبها، وجسدها وأنعم عليها بالصحة والعافية والسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

دعاء لأمي المتوفية

  1. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم.
  2. اللهم انزل نورا من نورك عليها ، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.
  3. اللهم أرحم أمي برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين.
  4. اللهم تجاوز عنها واغفر لها كل ما تقدم منها وما تأخر، إنها الآن بين يديك.
  5. اللهم بحق حبك لمحمد خير خلقك (صل الله عليه وسلم)، اغفر وارحمها ونجيها من عذاب القبر.
  6. اللهم أبدل أمي ديارًا خير دارهما وجيرانًا خيرًا من جيرانهما وأهلًا خيرًا من أهلهما يا كريم.
  7. اللهم نسألك لها الرحمة والسعادة والمغفرة والسكينة.
  8. اللهم اجعل أبي وأمي في جنة النعيم فرحين سعداء يا كريم.
  9. اللهم إنّ أمي بين يديك، لا حول له ولا قوة يا رب العالمين، اللَّهمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْها وَعَافِهِ وَاعْف عنْها.
  10. اللهم َأَكْرِمْ نزلَها، وَوَسِّعْ مدْخَلَها، وَاغْسِلْها بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْها دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْها الجَنَّةَ وَأَعِذْها مِن عَذَابِ القَبْرِ.
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