دعاء للميت في شعبان.. 5 كلمات تجمع له الرحمات في قبره

يعد دعاء للميت في شعبان أفضل وسيلة للتخفيف عن الميت وكذلك الحي، الذي لا تزال نيران الحزن تأكل قلبه على فراق الأحبة ، ويزيد أثر دعاء للميت في شعبان بنفوس الأحياء ، لما كان وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بر الأموات فضلاً عن أنه من العبادات وصالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، الذي نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغفلة فيه، ومن ثم فإن دعاء للميت في شعبان هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره، لأن دعاء للميت هو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، خاصة في شهر شعبان المبارك، والذي يعد من أوسع أبواب الخير في الدنيا والآخرة، فإذا كان الدعاء عامة من أقوى العبادات، فهذا يشير إلى أن دعاء للميت في شعبان من الأدعية المستجابة .

دعاء للميت في شعبان

يعد دعاء للميت في شعبان أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أفضل دعاء للميت في شعبان قصير جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء ، وقال –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

دعاء للميت في شهر شعبان

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دعاء شعبان

ينبغي للمسلم أن يكون واعيًا بفضائل الأشهر، حتى يفوز بأجر دعاء شهر شعبان العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان، ومنه: « اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين».

دعاء لأبي في شهر شعبان

ورد دعاء لأبي في شهر شعبان : «اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»، وينبغي الحرص على ترديدها يوميًا فيما تبقى من شهر شعبان ، لكن ينبغي عند ترديده بثقة تامة بالله عز وجل، فهو من قبيل الاسترشاد لكل من يسعى لاتباع سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من بر الوالد المتوفي .

دعاء لأبي المتوفي

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة .

•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

