عاجل
أخبار التعليم| أشرف صبحي والخشت في ندوة وحوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة اليوم.. تفاصيل التقدم للبحث العلمي بمقترحات جديدة حتى 10 مارس حبس المتهم بقتل صديقه في القليوبية لخلاف على بيع المخدرات صحف الإمارات.. نمر الصحراء 6 تعاون عسكري واعد بين الإمارات وماليزيا.. أبوظبي قدمت 6.9 مليار دولار لدعم اليمن نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد اليوم أسامة خليل: الإسماعيلي يعاني من أزمات مالية.. ويجب دعم اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد الاستيقاظ في الصباح .. أمين الفتوى يرد

صدى البلد

هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد الاستيقاظ في الصباح .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، قائلاً:  إنه إذا تم الاستيقاظ قبل طلوع الشمس وفي وقت الفجر، ويمكن إدراك الصلاتين، فيمكن البدء بقيام الليل، وإن كان الأولى والأفضل صلاة الفجر أولا، فلقد ورد عن النبي "أى العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها".

وأضاف خلال البث المباشر لدا الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين،  أن صلاة قيام الليل، ستكون بنية القضاء، فالقضاء قبل الفجر يساوي القضاء بعد الفجر، ولا يوجد وتر في هذا الوقت لأن الوتر لا يكون إلا ليلا فقط، أما في النهار يكون الشفع ركعتين ركعتين.

 

هل تقضى صلاة الوتر 

 

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب للمسلم الذي يواظب على قيام الليل، أن يقضيه إذا تركه بسبب عذر كالمرض وغلبة النوم ونحو هذا.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل لصلاة الوتر قضاء؟»، أن صلاة الوتر من السنن والمستحبات وكان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان له عادة يستديمها فى العبادات فتذهب فإنه يقضيها.

وتابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن ليس لأنها فرض يقضى إنما يقضيها من أجل المحافظة على ذلك فورد فى الحديث الشريف (( كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً )) فأخذ العلماء من هذا مشروعية قضاء النوافل التى للإنسان فيها استدامة ومواظبة.

دار الإفتاء هل تقضى صلاة الوتر صلاة الفجر صلاة الوتر قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

بشري سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام |كم سيصل سعر الكيلو؟

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

دا سيلفا يمهل بولسونارو لنهاية مارس قبل إعادته عنوة إلى البرازيل لمحاكمته

متى تتحول النعم إلى بلاء ومصائب؟.. الإفتاء: احذر هذا الأكل وأنواعه الشائعة

يثير القلق.. جسم غريب يظهر في السماء يوثقه راكب طائرة| فيديو

المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل والإرهاب من المستوطنين يدفع المنطقة للانفجار

أفضل طرق لحذف الملفات الكبيرة في Gmail 

المصاصات تغطي سيارة معلمة سعودية.. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بأمراض خطيرة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي باللبن على الريق؟

المصاصات تغطي سيارة معلمة سعودية.. ما السبب؟

لو عندك القولون العصبي.. مشروبات تزيل الألم في ثوان

قبل رمضان .. طرق تفريز الكرنب والخضار

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ