أمين عام مجلس الشيوخ: حريصون على التطوير المستمر لموظفي الأمانة ببرامج التدريب

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ بمكتبه، اليوم، وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين الذي يقوم بزيارة استطلاعية لمصر لتبادل الخبرات بين امانتي المجلسين من 26 فبراير وحتى 2 مارس.

في البداية رحب المستشار " عتمان" بضيوفه، ناقلاً تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وتمنياته لهم بإقامة طيبة والتوفيق في زيارتهم لمصر .

واستعرض أمين عام مجلس الشيوخ مع الوفد البحرينى تاريخ الحياة النيابية واختصاصات مجلس الشيوخ الحالي وفقاً للتعديل الدستوري في عام 2019، ونظام انتخابه، ولائحته الداخلية.

وأكد المستشار "عتمان "حرص الأمانة العامة للمجلس علي التطوير المستمر لموظفي الأمانة من خلال توفير برامج التدريب للوصول لأفضل أداء يساعد أعضاء المجلس في القيام بعملهم التشريعى والرقابى بيسر وسهولة.

من جانبه أبدي عبد الناصر محمد الصديقى الأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان بمجلس الشورى البحرينى سعادته والوفد المرافق له بزيارة مجلس الشيوخ ، معرباً عن أملهم في الإستفادة من هذه الزيارة وزيادة خبراتهم الوظيفية من خلال الاطلاع على تجارب زملائهم في مجلس الشيوخ المصرى.

يتضمن جدول زيارة الوفد البحرينى زيارة لمجلس النواب، وكذا زيارة البرلمان العربى وأخرى لجامعة الدول العربية.