بعد موافقة النواب.. مكونات الوديعة البنكية للمصريين بالخارج لاستيراد سيارتهم

شهدت جلسة اليوم لمجلس النواب، الموافقة على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، المقدم من النائب هشام هلال رئيس برلمانية مصر الحديثة، وذلك من حيث المجموع.

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها.

وأصبحت مكونات الوديعة بعد الموافقة على هذا المقترح كالتالي:

30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.