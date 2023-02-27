عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. مكونات الوديعة البنكية للمصريين بالخارج لاستيراد سيارتهم

سيارات المغتربين
سيارات المغتربين

شهدت جلسة اليوم لمجلس النواب، الموافقة على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، المقدم من النائب هشام هلال رئيس برلمانية مصر الحديثة، وذلك من حيث المجموع.

 

وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 %  من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها.

 

وأصبحت مكونات الوديعة بعد الموافقة على هذا المقترح كالتالي:

 

 30 فى المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 فى المائة من قيمة رسم التنمية، و100 فى المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات.

 

وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على  بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

مجلس النواب الجمارك المصريين بالخارج مستقبل وطن الوديعة البنكية للمصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

سب وقذف عمرو أديب.. مرتضى منصور يواجه حكما جديدا

جاهز.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

حشد القوات.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن غزو ترانسنيستريا

ترشيحاتنا

أمران سارع إليهما قبل ليلة النصف من شعبان .. رمضان عبدالمعز يوضحهما

استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ستقنن وضع المستوطنات وستبني آلاف المنازل

حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع لوكا مودريتش

فضلت ساكتة.. سيدة جامعة الدول: المتحرش لم يجردني من ملابسي وكان سريعا

وزير خارجية تركيا يصطحب شكري في جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول السمك الماكريل

افتكروها اختها.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار في خطوبة ابنتها ماريتا |صور

بدون حجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب.. شاهد

إطلالة ناعمة.. ابنة الفنان عاصي الحلاني تتألق بفستان أزرق في حفل خطوبتها

فيديو

زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ